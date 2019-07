Shopverslaafde vrouw die twee ton stal, eist baan terug of ontslagpremie

Ontslag goedgekeurd

Bij de kantonrechter in Amersfoort ving de stelende medewerkster echter bot. De rechter kwalificeert de diefstal wel degelijk als reden voor ontslag op staande voet.

De kantonrechter tekent aan dat het mogelijk is dat iemand door psychische stoornissen zodanig verslaafd is, dat haar handelen haar niet of in mindere mate moet worden toegerekend. Maar de medewerkster wist niet aannemelijk te maken dat dit bij haar het geval was.

Ook achtte de kantonrechter het onder de omstandigheden 'niet redelijk en billijk' als de stelende werkneemster een ontslagvergoeding zou ontvangen. Daarbij wees hij erop dat het onwaarschijnlijk is dat de vrouw het bedrag aan de orthodontist zal terugbetalen. Het tegoed aan vakantiegeld en vakantiedagen mag de orthodontist verrekenen met de schadeclaim op de medewerkster.