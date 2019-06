Ontslag op staande voet voor bankier die loog over diploma's

Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Tuchtcommissie Banken. Volgens de tuchtrechter doet het ontbreken van wettelijk vereiste diploma's 'afbreuk aan het vertrouwen van klanten in de kennis en de kunde van de bankmedewerkers'.

Geen diploma's

Uit de uitspraak blijkt dat de bankier al een bijna een kwart eeuw bij een niet nader genoemde bank werkte. Onder de Wet op het Financiële Toezicht (Wft) was de man verplicht om de diploma’s 'Vermogen' en 'Consumptief Krediet' te halen. Eind 2016 was hij daar nog niet in geslaagd.

In de eerste helft van 2017 loog hij tegen zijn leidinggevende dat hij het eerste diploma had gehaald, maar het kwijt was. Hij zou een kopie opvragen en dat in het systeem van de bank zetten. Toen dat in augustus nog niet was gebeurd, erkende hij dat hij het diploma niet had. Dat leverde hem een berisping van de bank op.