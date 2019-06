Ambtenaar moest afgedankte telefoons vernietigen, maar verkocht ze stiekem door

'Regels onduidelijk'

Volgens advocaat Sinan Besli overweegt zijn cliënt in hoger beroep te gaan. "Hij neigt daartoe omdat hij het met punten in de beslissing niet eens is. Zo zou hij volgens de rechter hebben erkend dat hij wist dat het meenemen van spullen verboden was, maar die passage is uit zijn context gelicht. Uit de verklaring blijkt juist dat de regels onduidelijk waren."

Volgens de advocaat kan de gemeente niet met stukken bewijzen dat het beleid enkele jaren geleden is gewijzigd. "Als het zo belangrijk was, moet daarover in nota's of notulen toch iets te vinden zijn. Die heeft de gemeente niet getoond. Na een klacht over de telefoon is gebleken dat de regels onduidelijk waren,en zijn mijn cliënt en zijn broer geslachtofferd."

De gemeente wil geen commentaar op het vonnis geven. "Omdat het gaat om mensen, zijn we hier zeer terughoudend mee", aldus woordvoerster Madelon Dijkstra. Volgens haar toont de zaak niet aan dat het onveilig is om telefoons, computers en tablets in te leveren bij de milieustraat. "Uit deze zaak blijkt dat er maatregelen zijn genomen."