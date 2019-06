Minder stress, sneller klaar: vraag naar professionele scriptiebegeleiding groeit

Van uitstelgedrag tot faalangst

Extra professionele hulp is soms een goede deal voor studenten. "Collegegeld is duur", zegt Van Breugel. "Langer studeren kost algauw honderden euro's." Uit onderzoek van studentenorganisatie ISO blijkt dat studenten vaker stress ervaren door zorgen over geld sinds de invoering van het leenstelsel. Een ander pluspunt is dat studenten sneller aan het werk kunnen door de begeleiding, en dus eerder geld kunnen gaan verdienen.

Met wat voor problemen komen studenten bij zo'n commerciële begeleider? Dat varieert, zegt Geerders. "Soms hebben studenten zoveel informatie verzameld dat ze niet meer weten waar ze moeten beginnen met schrijven. Anderen hebben moeite met een onderwerp kiezen, plannen of uitstelgedrag. En er zijn ook studenten met faalangst. Die laten ons werk zien dat echt een 8 waard is, maar uit onzekerheid willen zij een extra check."

Vooruit helpen

De begeleiders zijn veelal academici of promovendi. "We nemen niet de rol van de universiteit over", zegt hij. "Het is uiteindelijk aan de docenten om te beoordelen of het voldoende is. Normaal gesproken laten veel studenten hun scriptie lezen door een studiegenoot, vriend of familielid. Nu hebben ze hulp van een professional."

De begeleiders schrijven de scriptie niet, benadrukt hij. "We sparren met studenten, geven advies en denken met ze mee. Maar ze doen het uiteindelijk zelf. Het mooie aan mijn vak is dat ik iemand vooruit kan helpen en zelfvertrouwen kan geven."