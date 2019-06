Dankzij vakkenvuller Katja (21) bespaart Kruidvat 1 miljoen plastic zakjes

'Geen hogere wiskunde'

"Ik vind het van de zotte dat ze soms voor elke mascara een apart tasje pakken", vertelt ze. "Mijn oplossing was echt geen hogere wiskunde: vul gewoon andere tasjes aan met make-up"

Dat alles apart verpakt werd, had te maken met de manier waarop producten gewogen en verstuurd werden. Maar met een simpele aanpassing is dat nu niet meer nodig.

Miljoen tasjes

Marcel Evers vertelt dat hij het heel leuk vond dat ze de moeite nam om een bericht te schrijven. "Zij dacht dat het beter kon, dat prikkelde me", zegt hij. "Ik heb wel uitgelegd dat we niet helemaal zonder verpakkingsmateriaal kunnen. Maar haar idee was voor ons een eyeopener."

Dankzij het plan van de 21-jarige student bespaart Kruidvat nu een miljoen tasjes per jaar. "Vier maanden later mocht ik weer komen kijken", vertelt ze. "Ik vind het enorm gaaf dat ze me zo serieus nemen en het is heel vet dat ze nu echt iets doen aan al dat plastic."

Ze plaatste dan ook een trots bericht op LinkedIn.