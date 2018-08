Carney: kans op brexit zonder deal is 'oncomfortabel groot'

De baas van de Britse centrale bank, Mark Carney, is pessimistisch over de brexitonderhandelingen. Als er geen deal komt, voorziet hij dat de Britse economie en handel wordt verstoord.

​In een interview met de BBC zegt Carney dat een uittreding van Groot-Brittannië uit de EU zonder deal 'zeer ongewenst is'. Hij erkent dat het mogelijk is dat er inderdaad geen deal komt. De kans daarop vindt hij 'oncomfortabel groot'.

In een dergelijk scenario zou de handel en economische activiteit ontwricht worden en verwacht Carney dat de prijzen gaan stijgen.

Kan schokken opvangen

"Het is onze taak als de Bank of England om ervoor te zorgen dat die dingen niet gebeuren. Het is een relatief onwaarschijnlijk, maar het is een mogelijkheid. We willen niet dat mensen zich zorgen maken of ze wel bij hun geld kunnen", aldus Carney tegen de BBC.

Verder zegt Carney ervan overtuigd te zijn dat het Britse financiële systeem de nodige schokken op kan vangen.

Administratieve chaos

RTL Z sprak eerder met experts over wat er zoal kan gebeuren als er niet op tijd een brexitdeal komt. De gevolgen zijn bijna niet te overzien: men verwacht grote administratieve chaos, files bij de grens, mogelijke voedseltekorten en hoge kosten.

"Wat je vlak na het brexitreferendum zag gebeuren was nog mild in vergelijking met wat er zou gebeuren zonder deal. Toen ging het om een voornemen, niemand wist echt wat er zou komen", zei hoofdeconoom bij ING Marieke Blom in juli tegen RTL Z. De koersverliezen en onzekerheid die er na 'geen deal' ontstaan zullen waarschijnlijk groot zijn. Iedereen, van consument tot bedrijf, houdt in zo'n scenario de hand op de knip.