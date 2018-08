Canada optimistisch over slagen NAFTA-onderhandelingen

​Canada heeft goede hoop dat het nog deze week tot een akkoord komt met de VS over deelname aan een bijgewerkte vorm van vrijhandelsverdrag NAFTA. Begin deze week kwamen de VS en Mexico al tot een deal.

Daardoor ontstond een vreemde situatie. Op dit moment zitten de VS, Mexico en Canada met zijn drieën in NAFTA. President Trump wilde van dat verdrag af omdat het Amerika zou schaden. Toen er een akkoord lag met Mexico was de vraag wat dit voor Canada zou betekenen.

Optimisme

Zowel president Trump als de Canadese regering waren gisteren optimistisch dat er aan het einde van de week ook een akkoord zou kunnen zijn met Canada, waardoor NAFTA intact blijft. "Er is een mogelijkheid dat we er komen voor vrijdag", zei de Canadese premier Justin Trudeau gisteren.

"Ik denk dat Canada heel graag een deal wil", zei Trump tegen journalisten in het Witte Huis, schrijft The New York Times.

Trudeau zei er wel bij dat er alleen een deal kan komen als die goed is voor Canada. "Geen deal is beter dan een slechte deal", aldus de Canadees.

Maandag maakte president Trump nog bekend dat hij een nieuw akkoord met Mexico had gesloten dat ook geen NAFTA meer mocht heten, maar de VS-Mexico handelsovereenkomst werd gedoopt. Trump zei erbij dat het afwachten zou worden of Canada mee zou doen. Dat laatste lijkt nu het geval te zijn.

Auto-industrie op de schop

Over de details van het akkoord tussen de VS en Mexico is nog lang niet alles bekend, maar wel is duidelijk dat Trump op het gebied van de auto-industrie veel heeft binnengehaald.

Mexico mag nog maximaal 2,4 miljoen auto's exporteren naar de VS zonder importheffingen. Iedere auto boven dat aantal krijgt een importheffing van 25 procent.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een minimumloon voor Mexicaanse werknemers in de auto-sector, waardoor de Amerikaanse industrie concurrerender wordt. Daarover zijn de Canadezen ook enthousiast.

"Mexico heeft significante concessies gedaan, die erg goed zullen zijn voor Canadese arbeiders", zei de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeman op een persconferentie in Washington.

Rommeltje

Overigens is het hele proces van het vernieuwen van NAFTA wel een rommeltje. Zo is het maar zeer de vraag in hoeverre Trump met Mexico een deal zou kunnen afspreken zonder dat Canada daar deel van uitmaakt.

Iedere nieuwe deal moet namelijk goedgekeurd worden door de Senaat. Een akkoord met twee partijen zou niet met een gewone meerderheid goedgekeurd kunnen worden, zegt de Republikeinse senator Pat Toomey tegen Reuters. Daarvoor zouden dan ook tien Democraten en onafhankelijke senatoren nodig zijn. De kans dat de Democrtaten instemmen is bijzonder klein.