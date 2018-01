Buurgemeenten Amsterdam doen groot onderzoek naar effect Airbnb

Buurgemeenten van Amsterdam overwegen om, in navolging van de hoofdstad, Airbnb ook aan banden te leggen. Dit blijkt uit een rondgang van RTL Z.

In alle gemeenten die vallen onder het samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt de komende weken onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de woningmarkt en de eventuele overlast van toeristen door verhuursites als Airbnb. Het doel is om tot een gezamenlijk beleid te komen, zoals regels voor meldplicht en het aantal dagen dat een woning per jaar verhuurd mag worden.

"Wij vinden het belangrijk dat de vakantieverhuur beheersbaar blijft", legt wethouder Harry Rotgans van Purmerend uit aan RTL Z. Behalve zijn stad horen ook onder meer Almere, Amstelveen, Hilversum, Lelystad, Haarlem, Zandvoort en Zaanstad bij de Metropoolregio Amsterdam.

Het onderzoek volgt op het besluit van de gemeente Amsterdam om het aantal dagen dat een woning per jaar verhuurd mag worden aan vakantiegangers te halveren: van 60 naar 30 dagen per jaar. Dat zou mogelijk kunnen leiden tot het zogeheten waterbed-effect: een stijging van de verhuur via Airbnb in omliggende gemeenten.

Daarom wordt ook nagedacht over een maximale verhuurtermijn van dertig dagen per jaar in de steden en gemeenten rond de hoofdstad. "Het kan best zijn dat sommige steden daar anders over denken, ze zijn vrij om dat zelf te bepalen", legt de woordvoerder uit.

(Nog) geen waterbed-effect

Van dat waterbed-effect is op dit moment overigens nog geen sprake. Zo zeggen de gemeenten Zaanstad, Haarlemmermeer, Landsmeer en Waterland dat er nog geen overlast is door de verhuur van huizen via bijvoorbeeld Airbnb.

In die gemeenten is ook geen beleid zoals in Amsterdam of Amstelveen, dat eind vorig jaar al besloot de maximale verhuurtermijn naar 30 dagen per jaar te verlagen.

Verhuurtermijn

In de bovengenoemde gemeenten hoeven mensen die hun woning via Airbnb verhuren zich niet te melden en ook is er geen maximum aantal dagen dat er verhuurd mag worden. Wel moet er toeristenbelasting betaald worden.

Het Amsterdamse besluit om de verhuurtermijn te halveren, wordt in Zaanstad wel met argusogen gevolgd. Op dit moment is er nog geen effect te zien, maar als dat wel zou gebeuren is dat vanwege de schaarste op de Zaanse woningmarkt 'geen wenselijke situatie', aldus de woordvoerder van de gemeente Zaanstad.