Helingregister moet einde maken aan verkoop gestolen spullen

Stop Heling is in 2008 door de politie opgezet om de verkoop van gestolen goederen te bemoeilijken en de pakkans te vergroten. De database wordt dagelijks geüpdatet en bevat alle goederen die sinds 2010 als gestolen zijn opgegeven. Op dit moment staan er ruim 1,6 miljoen gestolen items in.

Uniek serienummer

Via de gelijknamige app en website kan iedereen nu al controleren of bijvoorbeeld via internet aangeboden tweedehands spullen als gestolen geregistreerd staan. Hiervoor heb je wel het unieke serienummer nodig. Stop Heling is al meer dan 10 miljoen checks uitgevoerd.

Opkopers en handelaren moeten zich daarnaast verplicht inschrijven in het Digitaal opkopersloket (DOL). Nu nog houden gemeenten er verschillende methoden op na. Met de landelijke regeling wil Justitie voorkomen dat helers uitwijken naar gemeenten die er minder strenge regels op nahouden.