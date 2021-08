Foodtruckondernemers zien dromen in vlammen opgaan: 'We zijn dubbel gepakt'

Dat wordt beaamd door Vivienne Luken van Once Upon a Bus, die met haar omgebouwde Fiat-bestelbus festivalgangers voorziet van koffie, thee, brownies en zelfgebakken appeltaart. "Ik ben het bedrijf samen met mijn zus begonnen in 2015. We vonden al die wagentjes zo leuk. Lekker de wijde wereld in, in plaats van de hele dag achter de computer zitten."

Nu moet de ondernemer de rest van de zomer noodgedwongen thuiszitten, terwijl er net weer een beetje meer mogelijk werd. "Ik had net groot onderhoud gedaan en mijn laatste centen erin gestopt", zegt Luken. "Je wereld stort letterlijk in. Ik had me zo verheugd om weer op pad te gaan en lol te maken."

Verzekering stopgezet

Zowel Matulessy als Dijkstra en Anh Huynh hadden hun verzekering tijdelijk stopgezet vanwege het geflopte festivalseizoen. Daardoor staan ze nu met lege handen. Alleen als er sprake is van brandstichting en de dader wordt veroordeeld, hebben de ondernemers recht op een schadevergoeding. De koffietruck van Luken was wel verzekerd. Een geluk bij een ongeluk, zegt ze.