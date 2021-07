Ever Given eindelijk in Rotterdam, maar hoe ziet de lading eruit?

Twaalf containers

Robbert Jan Dekker, directeur van houthandel Koninklijke Dekker, heeft al verschillende keren gekeken waar het schip voer. Aan boord twaalf containers, gevuld met onder meer houten tuintegels, geschaafde vlonderplanken, geverfde boeidelen (dakrandpanelen) en geverfde binnendeurkozijnen.

"Twaalf containers is voor ons niet veel. Die komen hier dagelijks aan. Maar ook de schepen die achter de Ever Given zaten, liepen door de blokkade vertraging op. Wij konden niet alles op tijd aan onze klanten, zoals groothandels en bouwmarkten, leveren. Die gaven ons zonder pardon een boete, omdat we te laat waren. Ze zijn daar heel hard in, ook onder deze omstandigheden."

De producten die nu aankomen, zal hij niet meteen kunnen verkopen. Het seizoen waarin mensen gaan klussen in hun tuin is bijna voorbij. "Maar de goederen zoals de houten tuintegels zijn niet modegevoelig, die kunnen we volgend jaar ook nog verkopen."

Schimmel

De vraag is wel in welke staat het hout is. Het is goed verpakt, maar is die verpakking afdoende als hout maandenlang in een dichte container zit? 's Nachts is het koud, overdag ontzettend heet in Egypte.

"Door deze temperatuurverschillen kan het hout gaan schimmelen. Het is namelijk niet voorgedroogd', legt Dekker uit. "Als de container niet goed schoon is, krijg je condensvorming waarbij zwarte druppels vanaf het plafond naar beneden vallen. Hopelijk heeft de verpakking het meeste tegengehouden."

Zodra hij erbij mag, gaat hij met personeelsleden de lading inspecteren. "Oppervlakteschimmel kunnen we er gelukkig vanaf boenen. Maar de schade loopt wel op door die extra handeling, maar we hebben ook kosten om naar de haven te gaan en kosten voor de opslag in de winter."