Ondernemers boos over aanscherping regels: 'Niet weer'

Vanavond wordt tijdens een persconferentie met demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge aangekondigd dat de horeca weer om 0.00 moet sluiten en dat er scherpere regels komen voor evenementen.

"Dit is de zoveelste klap in een rij die we gehad hebben", zegt Johan de Vos, horecaondernemer en voorzitter van Koninklijke Horeca Breda. "Als wij onze horeca dicht moeten gooien om mensen op vakantie te laten gaan, dan gaat er echt even iets mis."

Toch geen werk voor nieuwe mensen

De Vos is vooral verbouwereerd over het tempo waarin de versoepelingen weer worden teruggedraaid. "We hadden niet gedacht dat er zo snel weer aan de noodrem zou worden getrokken", zegt hij.

"Het hele rijtje begint weer van voren af aan, terwijl er net twee weken geleden maximaal gestimuleerd is om weer aan de gang te gaan. Dan moet je weer tegen mensen zeggen: sorry, we hebben je wel aangenomen, maar weten niet of we wel werk voor je hebben."