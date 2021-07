Waar lever je ze in? En nog 7 vragen over statiegeld op kleine flesjes

1. Waarom is statiegeld op kleine flesjes eigenlijk ingevoerd?

Omdat plastic niet of nauwelijks vergaat, is het enorm schadelijk voor het milieu. Het duurt maar liefst 500 jaar voordat de bekende petfles, vernoemd naar de kunststof polyethyleentereftalaat, waar veel frisdrank en water in wordt verpakt, is opgelost tot minuscule deeltjes plastics.

Die microplastics belanden in groeiende aantallen in de zee. Via de voedselketen komen ze dan weer terecht in de mens. Wat de gevolgen voor de menselijke gezondheid is, is niet bekend. Wel is duidelijk dat kunststoffen giftige chemische stoffen bevatten.

Met de vorig jaar afgesproken maatregel wil het kabinet zwerfafval verminderen. Jaarlijks gaan er alleen al in Nederland 900 miljoen plastic flesjes over de toonbank. Naar schatting belanden er daarvan 100 miljoen in het milieu, schreef staatsecretaris Stientje van Veldhoven van Ministerie van Infrastructuur en Milieu bij de bekendmaking vorig jaar.