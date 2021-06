Met pensioen? Cornélie (70) niet. Ze begon een kinderfietsenwinkel

Kinderen leren fietsen

Vorig jaar verkocht Stip Kinderfietsen in een maand de hele jaarvoorraad van 300 fietsen. Ook de 200 extra bestelde fietsen waren direct weg. Corona was goed voor de omzet, maar het werk werd er niet leuker op, want er was bijna geen klantcontact meer.

"Ik verkoop fietsen voor de lol. Omdat het zo fijn is om kindjes te leren fietsen. Daar word ik heel blij van. Om die blije kinderen en ouders te zien. 'Papa laat mij maar los' als ze voelen dat ze kunnen fietsen. En een trotse ouder, die zijn kind loslaat. En dat contact mis ik nu door corona."