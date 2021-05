Haagse ijsmakers trakteren op gratis ijs tijdens Suikerfeest

Sinds de horecasluitingen zet SilkRoad ook in op de verkoop via de retail. Hun ijs ligt inmiddels in ruim veertig supermarkten en speciaalzaken, met name in de Randstad. Ook is het mogelijk om SilkRoad-ijs online te bestellen via een gespecialiseerde webwinkel in diepvriesproducten. Winst wordt er nog niet gemaakt.

De volgende stap is die naar het buitenland. Het Haagse ijs ligt al in een paar speciaalzaken in Stockholm en Berlijn, maar dat moeten er meer worden. Er is al interesse uit Frankrijk, de Verenigde Staten en Dubai, vertelt Rostami. "Niet alle deals lopen even goed, omdat sommigen ons te duur vinden. Maar ik ga niet inleveren op kwaliteit."