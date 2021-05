We worden overspoeld met nieuwe vliegmaatschappijen: dit is waarom

In de vooruitzichten voor 2021, genaamd 'Looking to recovery', van januari, zei Avolon dat mede door vaccinaties het herstel sneller zou gaan dan de internationale branche-organisatie IATA verwachtte. Budgetvliegers kunnen het meest profiteren, aldus Avolon.

Toerisme

"Als deze crisis voorbij is, dan zijn heel veel toeristen waarschijnlijk weer geneigd om te gaan vliegen", beaamt Eric Pels, luchtvaarteconoom aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Of zakenreizigers ook weer meer zullen gaan vliegen, dat is nog onzeker, aldus Pels.

Zij (of eigenlijk hun werkgevers) zijn bereid om meer te betalen voor een ticket en dat maakt hen aantrekkelijk voor maatschappijen als KLM en Lufthansa. Deze zijn vooral afhankelijk van zakenreizigers. "Maar waarom zouden zij naar Dubai vliegen voor een vergadering, terwijl het afgelopen jaar is gebleken dat je ook prima via Teams contact kunt hebben?"