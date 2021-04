Gelderse bedrijven sturen personeel verplicht het terras op 

Het kabinet bepaalde dinsdag dat terrassen vanaf 28 april weer open mogen van 12:00 tot 18:00 uur. Wel zijn daaraan een aantal voorwaarden gesteld. Zo mogen per tafel maximaal twee bezoekers uit verschillende huishoudens plaatsnemen. Per buitenterras geldt een maximum van 50 personen. Liveoptredens en voetbalwedstrijden zijn verboden.

Bonnetje declareren

Maar dat alles mag de pret niet drukken. "We hebben met z'n allen zo uitgekeken naar een goede lunch en biertje en een bitterballetje", vertelt Vlaar. "Veel van onze medewerkers zijn hotello's, met een achtergrond in de horeca. We missen het enorm, met ons de rest van Nederland."

Alle medewerkers worden op 30 april geacht om stipt op twaalf uur met hun partner, vriend, familielid of collega op hun favoriete terras plaats te nemen en het er even goed van te nemen. Het bonnetje kunnen ze declareren, belooft hij. "We mikken op 50 euro, maar we kijken niet op een tientje meer of meer. Dat past niet bij onze bedrijfscultuur."