De huizen zijn op: makelaars lassen een klantenstop in

Schrijnende gevallen

En het aantal woningzoekers wordt alleen maar groter. In de stad Utrecht steeg dat aantal met 7 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. In omliggende gemeenten was die plus nog groter. In Leidsche Rijn 11 procent en in Houten 26 procent, volgens Arendsen.

Het liefst zouden makelaars Arendsen en Clous iedereen helpen die aanklopt, maar dat gaat niet. "Je voelt de frustratie van huizenzoekers. Soms is de situatie ook echt schrijnend. Mensen gaan uit elkaar of wonen met het derde kind op komst in een veel te krap appartement", zegt Clous.