In coronatijd wint verwenwinkel Jumbo en verliest prijsvechter Aldi

Veilige buurtsupermarkt

Jumbo is met met een stijging van 0,5 procentpunt de grootste stijger. Ook marktleider Albert Heijn is het gelukt om marktaandeel te winnen. Binnen de Superunie-groep winnen Coop en Plus beide 0,2 procentpunt.

Jumbo haalde die stijging deels door 10 nieuwe winkels te openen. Ook Albert Heijn kreeg er 12 nieuwe filialen bij. Opvallend is dat Coop en Plus meer marktaandeel hebben bereikt zonder nieuwe winkels te openen.

Dat komt doordat consumenten de behoefte hebben om in coronatijd de aankopen dichtbij te doen. Dus bij de supermarkt om de hoek en niet in een drukke grote winkel verderop. Zo is de verklaring van de marktonderzoekers van IRI.