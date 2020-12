Limiet aan aantal pakjes: stress bij kleine ondernemers na maatregelen PostNL

De kerstperiode is hoe dan ook druk bij PostNL, maar dit jaar slaat echt alles legt woordvoerder Dagna Hoogkamer uit. "Vorige jaar waren er piekdagen van 1,5 miljoen pakketjes per dag. Deze feestdagenperiode doen we dat dag in dag uit. Inmiddels zitten we op structureel 1,7 miljoen pakketjes per dag."

En dus kondigde PostNL deze week drie maatregelen aan om de pakketstroom enigszins onder controle te krijgen.