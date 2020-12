Corona deelt dreun uit aan foodbedrijven: vooral bierbrouwers zijn de klos

Ook snoepbedrijven die aan supermarkten leveren hebben te maken met een omzetdaling dit jaar. "Snoep is een actie-gedreven product en in tijden van corona zijn meer mensen online gaan bestellen waarbij de acties veelal niet gezien worden. Daarnaast richten consumenten zich in de supermarkt nu ook vooral op de producten die tot de dagelijkse levensbehoeften horen", verklaart Hopman.