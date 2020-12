Vervoer coronavaccins dreigt spaak te lopen

Tekort aan droogijs

In de verpakkingen zoals die van Dekkers kan onder andere droogijs worden gestopt. Droogijs heeft een temperatuur van bijna min 80 graden Celsius. Uitermate geschikt dus om het vaccin van Pfizer te vervoeren. Nippon Gasses maakt dit droogijs in een fabriek in Dordrecht.

"We hebben geïnvesteerd in een nieuwe machine waardoor onze productie met 70 procent is toegnomen, maar we weten niet of dat genoeg is. Misschien hebben we straks wel een tekort aan droogijs als de vraag veel groter blijkt te zijn. Ja, dat is wel frustrerend", besluit sales manager Johan Voogd.

We moeten er volgens John Twisk van Cyberfreigh bovendien rekening mee houden dat het niet een eenmalige operatie is. "Mensen zullen misschien wel jaarlijks ingeënt moeten worden."