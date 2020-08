We geven veel meer uit bij groenteboer, slager en bakker

Meer tijd en lokaal inkopen

We gingen vooral meer naar de groenteboer, de omzet daar steeg met 40 procent. Ook slagers deden goede zaken met een omzetgroei van 36 procent. Bakkers verkochten 16 procent meer.

Dat we meer naar speciaalzaken gaan komt enerzijds omdat we meer tijd hebben en anderszijds doordat we meer lokaal kopen, aldus Joop Holla, research director van Gfk. In welke mate die twee zaken meespelen, dat weet hij niet. Dat is namelijk niet onderzocht.