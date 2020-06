Cateraar Bob Hutten in zak en as door corona: ‘Afscheid nemen van mijn mensen doet pijn’

'Prikkel om met uitzendkrachten te werken'

Liever had hij met sommigen afspraken gemaakt over kortdurende WW om die mensen na de crisis weer snel aan te nemen. Dit beleid zendt ook het verkeerde signaal, stelt Hutten.

"Je gaat denken: Ik kan het risico niet nemen om mensen in dienst te nemen." Het is een prikkel om maar vooral met uitzendkrachten te werken, vindt de ondernemer.

Ook de regeling bedoeld voor bedrijven die te weinig geld in kas hebben door de crisis schiet volgens Hutten tekort. Grote ondernemingen zoals Hutten kunnen een lening krijgen zodat ze hun rekeningen kunnen blijven betalen. "Maar de rente is hoog, 5,3 procent, en de looptijd is 4 jaar. In die tijd mag je niet boetevrij aflossen. Geen wonder dat er weinig animo voor is."

Niet naar het werk, wel in een vliegtuig

En dan is er nog de keuze om mensen zoveel mogelijk thuis te laten werken. Voor een bedrijf als Hutten is dat funest, want werknemers eten niet meer op het werk.

Volgens de ondernemer zijn bedrijven inmiddels prima in staat om een werkomgeving te faciliteren waar anderhalve meter afstand wordt gehouden. Bovendien is het hypocriet dat het kabinet het dan weer wel oké vindt dat mensen met zijn alle in een vliegtuig stappen, stelt hij.

Al met al wordt er niet echt meegedacht met ondernemers, vindt Hutten. Zijn bedrijf is financieel gezond genoeg om deze crisis te overleven, maar de ondernemer ziet een bedrijf waar 90 jaar aan gebouwd is stukje bij beetje afbrokkelen.