Ranglijst moet supermarkten dwingen om gezondere producten aan te bieden

Het grootste deel van wat wij eten komt uit de supermarkt. Eerder ontdekte Questionmark al dat 80 procent van alle aanbiedingen bij supermarkten ongezond is. Het onderzoek dat vandaag start is een vervolg daarop.

Er wordt gekeken in hoeverre het assortiment gezonde producten bevat. Dat zijn producten die in de schijf van vijf zitten. Ook wordt onderzocht welke producten gepromoot worden in reclamefolders en in hoeverre winkelinrichting ongezonde producten ontmoedigt.

De hoeveelheden suiker, zout, vet en vezels bepalen in grote mate of een product gezond of ongezond is.