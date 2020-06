Leidse 'haantjes-redders' slepen felbegeerde Europese subsidie binnen

Eendagskuikens doden

In Nederland worden jaarlijks 45 miljoen haantjes vergast. In andere landen gaan ze door de shredder. Er is veel weerstand tegen het doden van haantjes. Zowel Frankrijk als Duitsland verbieden vanaf 2022 het doden van eendagskuikens.

Er is dus haast bij het vinden van een oplossing. Biotechbedrijf In Ovo, in 2012 opgericht door de Leidse studenten Wouter Bruins en Wil Stutterheim, ontwikkelden een veelbelovende techniek waarmee ze in het ei al kunnen zien of het een haantje wordt.