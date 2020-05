Noodloket voor ondernemers lijkt geld over te houden

Bij het Noodloket, officieel de TOGS, kunnen bedrijven in een aantal zwaar getroffen sectoren 4000 euro ophalen. Dat geld is bedoeld om de eerste nood te lenigen. Voorwaarde is wel dan de ondernemer minimaal 4000 euro aan vaste lasten moet hebben en minimaal 4000 euro omzetverlies moet hebben.

Nog een miljard over

Uit cijfers van het CBS van vanochtend blijkt dat zo'n 150.800 bedrijven op 15 mei succesvol een aanvraag hadden ingediend voor de regeling. Dat aantal is inmiddels opgelopen tot 198.000, laat het ministerie van Economische Zaken weten. Er is tot nu toe 751 miljoen euro uitgekeerd.

Dat is opmerkelijk, want voor de regeling is bijna een miljard euro meer begroot, namelijk ruim 1,6 miljard euro. Het lijkt er niet op dat dat bedrag ook daadwerkelijk uitgegeven gaat worden.