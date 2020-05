'Meeste kleine eigenaren van winkelpanden troffen huurregeling'

Korte lijntjes

Maar vooral denkt Van de Noort dat het specifieke karakter van zijn achterban een rol speelt. "Detailhandel Nederland keek naar alle verhuurders, ook de grote spelers. Onze achterban bestaat uit particulieren die voor eigen geld en risico beleggen in vastgoed. Daardoor kennen zij de situatie van hun huurders vaak goed, zijn de lijntjes kort en is de besluitvorming snel. Dat is vaak toch iets anders dan bij grote, wat loggere vastgoedbedrijven."

Ook wijst Van de Noort op het belang van particuliere beleggers, om faillissementen en leegstand te voorkomen. "Onze achterban is vaak afhankelijk van de huurinkomsten. Ook daarom gingen zij vaak in een vroeg stadium in gesprek met hun huurders, en besloten om samen de pijn te pakken om samen de toekomst in te kunnen."