Kroeg-eigenaar: 80 procent kleine cafés Amsterdam gaat omvallen

Meerdere onderzoeken laten zien dat het virus zich in de buitenlucht nauwelijks tot niet verspreid. Als dat klopt scheelt dat voor jullie een slok op een borrel?

Ja, dat heb ik ook gelezen. Het zou zó fijn zijn als het RIVM de omgang in de buitenlucht zou vrijlaten. Maak er desnoods 60 centimeter van. Dat is eigenlijk de normale afstand tussen mensen. Je hoeft niet bij elkaar op schoot te zitten. Dan zou ik buiten in ieder geval al weer rendabel kunnen draaien. Zeker in deze maanden.

De winter is weer een heel ander verhaal?

Ja, dan ben je het terras kwijt vanwege het weer en mogen er in het restaurant maximaal 30 man binnen zijn. Er zijn sowieso minder mensen in de winter. Dit is echt een seizoensbedrijf.

We hadden een advocatenkantoor dat elke week kwam borrelen. De Nederlandse Bank op het Frederiksplein kwam hier lunchen en borrelen, de AFM op de Vijzelgracht idem dito. Mensen van die instellingen en bedrijven werken nu niet alleen thuis, maar de coronaregels staan hen hier geen borrels toe zoals dat vroeger was. Dat is allemaal weg. De hele bedrijfscultuur is veranderd.

Hoe gaat dit verder?

Ik vrees het ergste als ze de huidige regels niet verder versoepelen. Ik denk dat in Amsterdam dan 80 procent van de kleine kroegen omvalt. Dan blijven echt alleen nog maar de grote bedrijven over die ruimte hebben. En dan is het de vraag of dat gezellig is, of de mensen daar wel heen willen?