Al 20 jaar verhuurt Mike fietsen in Amsterdam, door corona moet hij terug naar Amerika

Flink in de problemen

"Het was lang en hard werken, maar het liep. Eind vorig jaar had ik gegadigden om de zaak over te nemen. Ik zou de boel verkopen, mijn huis verkopen en daar één of twee ton aan overhouden. Niet heel veel geld, maar genoeg om seizoenswerk in de VS af te wisselen met zomers in Nederland en zo naar mijn pensioen toe te werken."

Maar toen brak het coronavirus uit in China. "Ik heb veel (schoon)familie in Azië wonen", zegt Mike. "Ik hoorde van hen wat er gebeurde, en realiseerde me dat we in Nederland -dat het toerisme in Nederland- flink in de problemen zou komen."

'Het was alleen niet genoeg'

Na de afkondiging van de lockdown half maart droogde de aanloop van klanten abrupt op en moest hij wel aankloppen bij de overheid voor steun, om lopende rekeningen te betalen, de huur en de belastingen. Bij zijn bank had hij ook een overbruggingskrediet van ruim 80 duizend euro aangevraagd.

"Maar omdat ik onder allerlei oude regels viel, konden ze dat niet rond krijgen. Daar ben ik achteraf wel dankbaar voor; dat was nog een extra schuld geweest die ik had moeten afbetalen."

Voor de noodpakketten heeft hij niets dan lof. "Ik ben echt onder de indruk van de hulp die werd opgezet, de NOW, de Tozo, de TOGS. Iedereen heeft zijn best gedaan om me te helpen, de Kamer van Koophandel, de gemeente. Het was voor mij alleen niet genoeg."