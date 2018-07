Bouwend Nederland waarschuwt voor tekort aan leerling-bouwvakkers

Bouwbedrijven in het hele land hebben een tekort aan personeel en dat wordt alleen maar erger, waarschuwt brancheorganisatie Bouwend Nederland vandaag. Niet alleen zijn er te weinig leerlingen, zij haken ook steeds vaker na een paar maanden alweer af.

Regiomanager Jan Overtoom van Bouwend Nederland maakt zich ernstig zorgen over de aanwas van jongeren in de bouw, net name in de regio Amsterdam. Hij schreef een brief aan twee regionale onderwijsorganisaties, waarin hij waarschuwt dat het aantal leerlingen met een technisch profiel komende jaren 'sterk zal teruglopen'.

Minder techniekopleidingen

Van de zes vmbo-scholen in de regio zijn er nog maar twee die Techniek onderwijzen, vertelt Overtoom. En zelfs die dreigen ermee te stoppen. Het gaat om het onderwijsprofiel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), vroeger bekend als de LTS.

"Amsterdam faalt in het opleiden van vmbo-kinderen in die richting", vindt ook Eric Witte. Hij heeft zijn eigen bouwbedrijf en is bestuurslid Bouwend Nederland afdeling Amsterdam. "Het begin eigenlijk al in het basisonderwijs, daar worden beroepen in de bouw en techniek nauwelijks gepromoot."

Snelle afhakers

Kinderen uit de regio Amsterdam die toch de techniek in willen, kunnen vervolgens maar op een paar vmbo-locaties terecht. Wie klaar is met de BWI-opleiding, stroomt door naar de praktijkgerichte opleiding waarbij ze vier dagen werken en één dag naar school gaan.

Die instroom is klein, zeggen Overtoom en Witte. En daarbij komt dat steeds meer leerlingen binnen drie maanden afhaken.

Zij baseren zich op cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Daaruit blijkt dat het aantal leerlingen dat binnen drie maanden stopt de afgelopen jaren steeg.

Krullen vegen

Hoe dat komt, dat moet Bouwend Nederland nog onderzoeken. Er kunnen allerlei oorzaken zijn, zoals een gebrek aan begeleiding. Tegen magazine Cobouw zegt Overtoom: "Maak eens een praatje met ze, laat ze niet alleen maar krullen vegen, maar geef ze ook leuke opdrachten en besef dat de jongeren van vandaag niet de jongeren van twintig jaar geleden zijn."

Witte heeft zelf gemiddeld vier tot vijf leerlingen in zijn bouwbedrijf. Die krijgen volop begeleiding en stoppen eigenlijk nooit vroegtijdig, zegt hij. "Maar het probleem van te weinig instroom herken ik wel."

"Dit is iets wat iedereen aangaat", benadrukt hij. "De vraag naar woningen is schaars, zeker in de Randstad. We moeten dus echt aan de slag om ook in de toekomst voldoende mensen te hebben in de bouw. We moeten als sector samen met de overheid, opleidingen en grote bedrijven op zoek naar oorzaken en oplossingen."

