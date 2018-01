Boete van ruim 23.000 euro voor fietsenmaker in winkeltijdenruzie

De eigenaren van een fietsenwinkel in het Groningse winkelcentrum Paddepoel moeten ruim 23.000 euro betalen aan de eigenaren van het winkelcentrum.

Dat heeft de rechtbank in Groningen vandaag besloten. De twee partijen waren in een felle ruzie verwikkeld over wie er nu eigenlijk mag bepalen wanneer een winkel in een winkelcentrum open is. Volgens de rechter is dat de vereniging van eigenaren (VvE) van het winkelcentrum, en dus niet de individuele ondernemer zelf.

Althans, zolang je lid bent van de vereniging, zo vonnist de rechtbank. De vereniging van eigenaren was naar de rechter gestapt om de eigenaren van de fietsenwinkel, Peter Oest en Martin Haijkens, te dwingen hun boetes te betalen.

Het ging daarbij om drie verschillende boetes, die allemaal verband houden met het sluiten van de winkel op tijdstippen dat deze volgens de regels van de VvE open moest zijn. De uitspraak van vandaag gaat over de weigering van de winkeliers om op donderdagavond open te zijn en het feit dat ze al sinds eind 2016 geen contributie meer betalen aan de VvE.

Zondag enige vrije dag

De twee fietsenmakers laten RTL Z weten dat ze bang zijn dat het uiteindelijke bedrag nog flink zal oplopen. "We voelen ons heel beroerd. Dit is een hele vervelende uitslag. We hielden al wel een beetje rekening met het gedeelte van het bedrag dat bestaat uit de contributie maar dat we die boetes moeten betalen dat voelt heel zwaar", vertelt Martin Haijkens.

De uitspraak van vandaag ging namelijk over de contributie en de koopavonden op donderdag. Het totale bedrag aan boetes dat zij niet hebben betaald is volgens hen inmiddels opgelopen tot ruim 60.000 euro.

Extra kosten, maar nauwelijks omzet

De ondernemers kregen namelijk voor iedere zondag of donderdagse koopavond dat ze hun deuren gesloten hielden, boetes opgelegd van respectievelijk 500 en 250 euro. De twee weigerden dat, omdat zondag hun enige vrije dag in de week is en zij extra personeel moesten inhuren om open te kunnen gaan.

Wat ook meespeelt bij hun weigering om te openen op zondag, is dat er op die dagen nauwelijks extra omzet werd gehaald.

Ook achterstallige contributie betalen

Behalve de boetes, contributie en rente moeten de twee eigenaren ook de proceskosten van de tegenpartij vergoeden, in totaal 2.827 euro.

Er is ook goed nieuws voor de fietsenmakers: ze mogen sinds maandag wel hun eigen openingstijden bepalen, omdat ze sinds 1 januari geen lid meer zijn van de VvE en zich ook niet meer aan de regels hoeven te houden.

In beroep

De twee fietsenmakers gaan in beroep tegen de uitspraak. "Het is te gek voor woorden. Mijn gevoel zegt me dit kan niet, dit is onmogelijk. Ik kan er geen zinnig woord over zeggen. Het voelt als groot onrecht", aldus Haijkens.

Hij put hoop uit de lotgevallen van de Primera uit hetzelfde winkelcentrum. Die verloor in eerste instantie ook een rechtszaak over de openingstijden, maar kreeg eind vorig jaar gedeeltelijk gelijk van het Gerechtshof in Leeuwarden. Dat oordeelde dat de Primera niet gedwongen kan worden om op koopzondagen of zaterdag tussen 17.00 en 18.00 uur open te zin.

'Geen commentaar'

De Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het Winkelcentrum 'De Paddepoel', zoals de VvE voluit heet, wil niet reageren op de uitspraak. "Wij bestuderen het vonnis", laat een woordvoerder weten.

Bekijk hier de reportage die verslaggever Bart Reijnen eerder maakte: