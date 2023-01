Adyen-oprichter casht 11 tot 15 miljoen euro, elke maand

De kleine lettertjes van dat verslag vermelden inderdaad dat de topman van het betaalbedrijf in totaal 100.000 aandelen wil verkopen, in gelijke delen in de loop van een jaar. Dat betekent dat er komende maanden nog twee verkoopmomenten volgen.

Beursgang

Van der Does was in 2006 een van de oprichters van Adyen, dat online betalingen afwikkelt. In 2018 ging het snelgroeiende bedrijf naar de beurs, met een introductiekoers van 240 euro per aandeel. Na een gigantische koersexplosie en een daarop volgende terugval noteert het aandeel tegenwoordig zo'n 1320 euro.