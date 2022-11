Fusie cryptobeurzen Binance en FTX gaat niet door

FTX kampte deze week plotseling met liquiditeitsproblemen en sloot daarop een deal met concurrent Binance om te worden overgenomen.

Dat was opmerkelijk, omdat Binance zelf had bijgedragen aan de ondergang van FTX. Binance meldde alle FTX-cryptomunten in zijn bezit te willen verkopen vanwege de geldproblemen van FTX en de angst dat die munten waardeloos zouden worden.