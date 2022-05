Ooit goudgerande bonus levert top TomTom nog slechts grijpstuiver op

Op 2 mei oefende hij de eerste pluk van 40.000 opties uit. De verkregen aandelen verkocht hij vervolgens op de beurs tegen een koers van 8,11 euro. Dat is een winst van slechts 28 cent per optie.

Op 6 mei liep leverde de tweede pluk van 35.000 opties zelfs niets op, omdat de werkelijke koers die dag niet boven de uitoefenkoers van 7,83 euro uitkwam. Met de laatste pluk van 35.000 opties incasseerde De Taeye 37 cent per stuk.

Ooit half miljoen waard

In totaal bracht het hele optiepakket uit 2015 een sobere 24.150 euro in het laatje. Dat is beter dan niets, misschien. Maar gerekend met de koers van het aandeel van vóór de koersval in mei 2019 had het pakket De Taeye ruim 550.000 euro opgeleverd.