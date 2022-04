Elon Musk wil Twitter overnemen voor 40 miljard euro

Musk wil bedrijf van de beurs halen

"Na mijn belegging realiseer ik me dat dit bedrijf niet zal floreren, noch zijn maatschappelijke taak vervult in zijn huidige vorm. Twitter moet daarom veranderen in een niet-beursgenoteerd bedrijf", schrijft Musk in een toelichting.

"Ik heb in Twitter geïnvesteerd omdat ik geloof in het potentieel ervan om hét platform voor vrijheid van meningsuiting voor de hele wereld te zijn. En ik geloof dat vrijheid van meningsuiting een maatschappelijke noodzaak is voor een functionerende democratie", vervolgt Musk.

Woede en onrust

Vorige week leidde de mogelijke toetreding van Musk tot de raad van bestuur van Twitter nog tot woede en onrust bij het personeel. Musk besloot uiteindelijk af te zien van de plek in de raad van bestuur.

Musk is intussen ook aangeklaagd door een boze aandeelhouder van Twitter. De Tesla-topman maakte pas laat bekend dat hij een belang in Twitter had, waardoor hij volgens de aanklacht de beurskoers kunstmatig laag heeft gehouden. Musk kocht de aandelen al op 14 maart, maar maakte dat pas op 4 april bekend.