Verliezen bij TomTom lopen op door terugval auto-industrie

Daarnaast daalden de opbrengsten van de consumententak, ooit bekend van de navigatiekastjes, hard. Tegelijkertijd investeert TomTom veel geld in slimmere manieren om digitale kaarten te maken.

Verlies 21 miljoen

De omzet over het eerste kwartaal kwam uit op 128,4 miljoen euro, 2 procent minder dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Daarop leed TomTom een nettoverlies van 21,5 miljoen euro. Dat is net geen verdubbeling van het negatieve resultaat van 11,5 miljoen euro een jaar eerder.