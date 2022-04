Beursnotering DPA mag geschrapt, activistische belegger knokt door

VEB: 'Verzet is goede zaak'

Hoewel kritisch over de manier waarop DPA door Gilde is overgenomen, speelt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in het verzet van Frans Faas geen rol. "Wij vinden het altijd een goede zaak als minderheidsaandeelhouders bezwaar aantekenen tegen een overnamebod als dat te laag is", licht VEB-econoom David Tomic toe.

"Dit speelde echter in een periode dat bieders ook beursfondsen als ICT, Neways en Hunter Douglas van de beurs wilden halen. Wij moesten dus prioriteiten stellen."