Russische tycoons ruim 7,5 miljard rijker na opening beurs Moskou

Tegen die laatste zakenman, die schatrijk werd met het handelsbedrijf in grondstoffen Gunvor, zijn door de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten sancties ingesteld om zijn vermogen te raken. Potanin en Michelson staan vooralsnog niet op sanctielijsten.

Eerdere waardedalingen

Na de Russische inval in Oekraïne werden bedrijven op de Russische beurs fors minder waard. Op de eerste dag van de oorlog, 24 februari, daalde de MOEX-index al 33 procent. Vlak voordat de aandelenhandel in Moskou werd stilgezet, zagen de 23 Russische miljardairs uit het rijkenlijstje van Bloomberg in totaal bijna 53 miljard euro van hun vermogen op de beurs verdampen.