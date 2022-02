Nep-gedupeerde belegger tikte half miljoen aan schikkingsclaims VEB binnen

Zijn advocaat Karsten Verkaart zegt inhoudelijk niet op de zaak te kunnen ingaan, omdat zijn cliënt in hoger beroep is gegaan. "In aanloop naar de behandeling bij het hof is het niet verstandig om hierover allerlei dingen in de media te roepen. Maar uit het hoger beroep blijkt wel dat mijn cliënt ontkent."

Controleprocedures

Ook de Vereniging van Effectenbezitters zegt niet inhoudelijk op de zaak te kunnen ingaan zolang deze nog onder de rechter is.

"Wel hebben wij naar aanleiding hiervan bekeken of onze checks and balances [controleprocedures, red.] op orde zijn. Dat blijkt het geval", aldus VEB-woordvoerder Joost Schmets. "Dat is ook voorgelegd aan een externe accountant, die dit bevestigde."

De VEB benadrukt eveneens dat de 460.000 euro die ten onrechte aan de man is uitgekeerd, inmiddels is terugbetaald. "We zijn er in de civiele procedure hard ingegaan. Er is onder meer beslag gelegd op zijn huis en auto."