Moederbedrijf Blokker en Intertoys blaast beursgang voorlopig af

Daarom blijft Witteveen voorlopig ook aan als bestuursvoorzitter. Eind september maakte Mirage nog bekend dat president-commissaris Dirk-Jan Stoppelenburg vanaf februari 2022 het stokje van hem over zou nemen. Die beslissing wordt dus ook voorlopig vooruitgeschoven.

Geen glazen bol

Of van uitstel ook afstel komt, durft Witteveen niet te zeggen. "We moeten eerst weer even een normaal leven gaan leiden", zegt hij. " Wanneer dit allemaal achter ons is, weet niemand. Ik kan niet in een glazen bol kijken."

Witteveen nam begin 2019 Blokker Holding over van de familie Blokker, en herdoopte het bedrijf tot Mirage. Sindsdien stootte hij enkele winkelketens af, en kocht hij er ook enkele bij. Zo nam hij vorig jaar de witgoedwinkels van BCC over van het Franse Fnac. Daarentegen nam het recent afscheid van Big Bazar.

Half oktober liet ook Coolblue weten zijn geplande beursgang uit te stellen. De webwinkel noemde toen de onzekerheid op de financiële markten als reden. De situatie zorgt er volgens topman Pieter Zwart voor dat investeerders terughoudend zijn ten aanzien van beursgangen in de webwinkelbranche.