Eigenaren hopen te cashen met aanstaande beursgang Coolblue

Met de verwachte opbrengst van 150 miljoen wil het bedrijf verdere groei financieren, maakte Coolblue vrijdag bekend. Zo heeft de webwinkel geld nodig om zijn magazijn verder te kunnen robotiseren en voor de opening van nieuwe winkels en distributiecentra.

Ook heeft Coolblue grote plannen in Duitsland. "Zoals je weet zijn we wereldberoemd in Nederland en België, maar in Duitsland kent nog niemand ons", zegt ceo en oprichter Pieter Zwart in een reactie. "We zullen dus ook verder moeten investeren in ons merk in Duitsland."

Tussen 3 tot 6 miljard

Hoeveel het Rotterdamse Coolblue precies waard is, wordt pas de komende weken bepaald. Zakenbankiers en analisten weten het zelf ook niet precies, want de schattingen lopen uiteen van 3 tot 6 miljard euro. Pas wanneer de handel daadwerkelijk van start gaat, wordt de prijs bepaald.