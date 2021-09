Chinese vastgoedreus Evergrande op omvallen: moet de Nederlandse belegger zich zorgen maken?

3. Merkt de Nederlandse belegger hier iets van?

Volgens experts valt dat mee. "Als je puur kijkt naar hoeveel internationale beleggers überhaupt in China beleggen is dat procentueel niet veel", zegt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van vermogensbeheerder BlackRock. "Zelfs als je Chinese aandelen bezit, is de kans klein dat ze specifiek van dit bedrijf zijn, omdat het in Nederland vaak gaat om aandelenmandjes. De directe blootstelling is in die zin heel beperkt."

Wel raakt het debacle van Evergrande de wereldeconomie op langere termijn, zegt vermogensbeheerder Corné van Zeijl van Actiam. "Er is een duidelijke impact op de huizenmarkt in China, waar de huizenprijzen in een negatieve spiraal zijn beland."

Ook daalt de vraag naar grondstoffen, zoals beton en staal, aldus Van Zeijl. "Kijk naar de staalprijs die is gekelderd. En Nederlandse bedrijven zoals AkzoNobel die verfwinkels in China hebben, zullen minder verf verkopen."