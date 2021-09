Vastgoedbaas CTP koopt aandelen met 1,3 miljoen euro verlies terug

Vastgoedbedrijf CTP is groot in bedrijfshallen en magazijnen in Oost-Europa, en werd in maart door de 51-jarige Nederlandse eigenaar Vos naar de Amsterdamse beurs gebracht.

Aanvankelijk zou het bedrijf daarbij alleen nieuwe aandelen uitgeven, maar uiteindelijk bleek Vos ook een pluk van zijn eigen aandelen te verkopen. Die leverden hem destijds 14 euro per stuk op.

Aandelen terugkopen

Uit meldingen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat Vos de afgelopen vier weken juist weer op flinke schaal aandelen heeft ingekocht. In negen afzonderlijke transacties tussen 23 augustus en 10 september kocht hij in totaal 305.984 aandelen, voor prijzen die varieerden tussen de 17,31 euro en 21,26 euro.