Vrijwilliger tijdens de F1 op Zandvoort? Zorg zelf voor lunch of diner

Geen reiskostenvergoeding

Eerder was al bekend dat vrijwilligers geen reiskostenvergoeding krijgen. Als je in Zandvoort zelf of in bijvoorbeeld Haarlem woont en op de fiets naar het circuit kunt, is dat misschien geen probleem. Maar als je van verder komt, dan zal je toch kosten maken om er te komen.

In vergelijking met muziekfestival Lowlands lijken vrijwilligers er bij de formule 1 bekaaid vanaf te komen. Bij Lowlands wordt het vervoer verzorgd en kunnen vrijwilligers hun tentje gratis opzetten. Net als bij de formule 1 krijgen ze bij Lowlands overigens alleen maaltijden als ze aan het werk zijn.

Bij zowel de aanstaande Grand Prix in Zandvoort als op Lowlands mag je het terrein op als je geen dienst hebt. Genoeg reden voor mensen om zich als vrijwilliger aan te melden. Alle beschikbare plekken zijn al weken geleden opgevuld.