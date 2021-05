CFO Alfen verzilvert opnieuw voor miljoenen aan aandelen

De 48-jarige Van Rossen werkt sinds 2015 bij het bedrijf, en is sinds 2017 lid van de raad van bestuur. Het is niet de eerste keer dat de financiële topman, die bij de beursgang nog ruim 200.000 aandelen in Alfen bezat, zijn belang terugbracht.

Miljoenenverkopen

De bulk van zijn belang verkocht hij afgelopen voorjaar. In maart 2020 nam hij afscheid van 100.000 aandelen, tegen een koers van 25 euro. Eind mei verkocht hij er nog eens 50.000, tegen 26 euro per stuk. De twee transacties samen leverde hem zo'n 3,8 miljoen euro op.

Aanvankelijk leek Van Rossen met die verkopen een goede slag te hebben geslagen. De verkoopprijzen waren immers tweeënhalf keer zo hoog als waarde die het aandeel bij de beursgang had. Achteraf gezien blijken de transacties juist beroerd getimed.