Teleurstellend beursdebuut Deliveroo, koers duikelt

Beperkte zeggenschap

Beurscommentator Durk Veenstra tekent aan dat er méér factoren zijn, die geleid kunnen hebben tot het teleurstellende beursdebuut. "Er is inderdaad kritiek op de arbeidsvoorwaarden, maar die bestaat al iets langer. Mogelijk speelt ook een rol dat beleggers twijfels hebben aan de gebrekkige zeggenschap op deze aandelen."

De aandelen die Deliveroo vandaag verkocht, hebben namelijk een beperkt stemrecht. "De oprichters houden de touwtjes nog enkele jaren zelf in handen", aldus de beurscommentator. "Ook vragen beleggers zich misschien af of de beursgang niet vooral is bedoeld om de zittende aandeelhouders te laten cashen."

Aan de andere kant wijst Veenstra erop dat Deliveroo met de beursgang toch maar mooi 1,5 miljard pond heeft opgehaald. "Het gaat wel om veel geld."