Bizarre koersexplosie Rotterdamse betaalapp Ease2Pay

Bescheiden herfinanciering

Of de bescheiden herfinanciering door zittende aandeelhouders de enorme koersexplosie van vorige week rechtvaardigt, wil bestuurder Jan Borghuis niet zeggen. "Ik kan als bestuurder van dit beursfonds geen mening hebben over de koers van het aandeel. Wij houden ons alleen bezig met de groei van de onderneming."

Volgens Borghuis is er, afgezien van de vorige week gemelde groei van het aantal tank- en parkeertransacties, geen nieuws te melden over de resultaten van Ease2Pay in de tweede jaarhelft. "Als er meer te melden is, zouden wij de hele markt gelijktijdig moeten inlichten.

Wanneer het bedrijf de resultaten over die periode publiceert, is nog onbekend.