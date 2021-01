Miljardair Wijnand Pon stapt af bij fietsgigant Accell

Grote uitverkoop

Afgelopen herfst werd al duidelijk dat de grootaandeelhouder iets van plan was met zijn belang in Accell. Destijds meldde Pon Holdings het belang onder de 20 procent te willen brengen. Daarbij werd de niet veelzeggende reden opgevoerd dat 'de tijd daarvoor rijp was.'

Op 14 september bleek uit een melding bij beurswaakhond AFM dat Pon het belang daadwerkelijk iets had teruggebracht, tot 19,97 procent. Vervolgens gebeurde er ruim twee maanden niets. Maar sinds eind november werd het belang in rap tempo en in drie stappen teruggebracht tot het huidige niveau van onder 5 procent.