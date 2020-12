Spectaculair beursdebuut Airbnb, koers explodeert bij opening

Zorgen koersexplosie

Tijdens een interview met persbureau Bloomberg voorafgaand aan de eerste koers reageerde Brian Chesky, de 39-jarige topman en mede-oprichter van Airbnb, verrast op de mededeling dat er aanwijzingen waren dat het aandeel zou openen op 139 dollar.

Op de vraag of hij zich geen zorgen maakte dat de koers te veel is opgeklopt of dat het bedrijf door de veel lagere introductieprijs van 68 dollar nu miljarden misloopt, reageerde hij niet.

"In april haalden wij geld op met een leningsconstructie, waarbij het aandeel werd gewaardeerd op 30 dollar. Ik word hier heel nederig van. (...) Hoe hoger de koers, hoe hoger de verwachtingen, dus hoe harder we zullen werken."